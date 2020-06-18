В МГПУ стартовала приемная кампания-2020

Алексей Вольцев

В Московском городском педагогическом университете стартовала приемная кампания-2020, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Отмечается, что в этом году поступающие подают документы онлайн через личный кабинет абитуриента, а приезжать в приемную комиссию этим летом не нужно. Для регистрации в личном кабинете необходимо подтвердить почту и телефон, указать свои паспортные данные, приложить сканы необходимых документов и выбрать программу, на которую подается заявление. После подачи заявлений каждое проходит ручную верификацию у сотрудников приемной комиссии. Если все указанные данные верны, заявление считается успешно поданным, о чем сообщают абитуриенту в электронном письме.

Уже в первый день работы электронного сервиса было подано более 200 заявлений: их подали абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата/специалитета и магистратуры.

«Мы хотим заранее отработать новую систему перед большим наплывом поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Сейчас у абитуриентов есть время спокойно изучить программы на нашем сайте, подобрать подходящие с помощью калькулятора ЕГЭ, проконсультироваться с приемной комиссией, заранее получить ответы на все вопросы», – сообщил начальник управления организации приема абитуриентов МГПУ Евгений Татаринцев.

В настоящее время сроки приема зависят от даты публикации результатов ЕГЭ. Приемная комиссия закончит принимать документы на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета через 23 календарных дня после объявления результатов Единого государственного экзамена. В ближайшее время будут внесены изменения в порядок приема в части сроков приема документов.