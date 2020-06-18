В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в Telegram-канале.

У всех была подтвержденная пневмония, а также положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в столице достигло 3483 человек.

Ранее власти Москвы объяснили необходимость здоровым людям носить маски в общественных местах. Так, если носитель вируса не надел ее, то находящийся рядом с ним человек в маске заразится с вероятностью в 70 процентов. Если инфицированный носит средства защиты, то передаст инфекцию здоровому соседу без маски в пяти процентах случаев. Если оба гражданина будут в масках, то риск заражения снизится до 1,5 процента.

В России за последние сутки выявлено 7843 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 553 тысячи. Из них более 304 тысяч выздоровели, свыше 7,4 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.