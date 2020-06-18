В Омской области до 2024 года создадут 396 мест в частных детских садах

Алексей Вольцев

В Омской области до 2024 года создадут 396 мест в частных детских садах, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Первые 48 мест появятся в 2020 году. Места будут созданы в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Отмечается, что по итогам проведенного конкурсного отбора четыре дополнительные группы в частных детских садах Омска, каждая на 12 детей, будут открыты в Амурском поселке, в том числе в микрорайоне Амурский-2, а также в детском саду на ул. Декабристов. Всего на эти цели выделено 5,9 млн рублей. Данные средства будут направлены на материально-техническое оснащение новых групп, в том числе на покупку дидактического материала, технических средств обучения, развивающих игр, игрушек.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

