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В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы МВД

В Раде готовятся рассмотреть вопрос об отставке Авакова с поста главы МВД

В Верховной раде Украины готовятся поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Как передает «Интерфакс-Украина», группой депутатов уже подготовлен соответствующий проект постановления за номером 3606.

А члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности 17 июня единогласно проголосовали за то, чтобы включить его в повестку дня третьей сессии Рады.

Инициаторами проекта постановления № 3606 об увольнении Авакова являются депутаты фракции «Голос» во главе с Ярославом Железняком. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из «Слуги народа» и «Европейской солидарности».

Как сообщало ИА Newstes , именно депутаты из «Голоса» в начале июня начали сбор подписей среди парламентариев за отставку Авакова. Тогда же спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что принимать кадровые решения на основе сбора подписей незаконно.

Но теперь ясно, что данный вопрос обретает процедурные рамки, и Раде все же придется рассматривать вопрос о возможной отставке «непотопляемого» главы украинского МВД.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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