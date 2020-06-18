Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы

В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы

В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 18 июня, украинский парламент принял закон, который направлен на предотвращение банкротств, связанных с затяжным карантином и падением экономической активности. Ранее стало известно, что банкротство грозит международному аэропорту «Киев».

Как сообщает LIGA.Бизнес, Верховная Рада приняла во втором чтении и законопроект № 3322, который вводит мораторий на банкротство за долги, накопленные во время карантина. За принятие документа проголосовали 307 нардепов.

Теперь предстоят изменения в Кодексе Украины о процедурах банкротства в период действия карантина и на протяжении 90 дней со дня его отмены:

1) не допускается открытие производств по банкротству юридических лиц в соответствии с требованиями, возникшими с 12 марта;
2) продлевается срок подачи заявления о банкротстве — для тех, кто не смог оформить документ из-за пандемии;
3) комитет кредиторов и обеспеченный кредитор вправе приостановить аукционы по продаже имущества должника. При этом расходы по сохранению и содержанию имущества банкрота и все риски несут кредиторы, принявшие решение;
4) приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, реструктиризованные планом санации или реструктуризации долгов. Не начисляются штрафы за невыполнение этих обязательств.

Ранее известный ресторатор спрогнозировал, что вторая волна карантина обанкротит украинцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

53 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
В Италии число жертв коронавируса за сутки составило 66
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Голикова рассказала, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Мурашко рассказал, где можно возобновить диспенсеризацию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Саудовская Аравия пустила Urals в Азию
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Две тысячи лет назад на мексиканской скале вырезали карту местности
Названы причины разблокировки Telegram
Названы причины разблокировки Telegram

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Турция ответила на жалобы Франции об инциденте в Ливии
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине

Еще по теме

Рада приняла закон, запускающий судебную реформу
Рада внесла изменения в Налоговый кодекс
СРОЧНО: Верховная рада отказалась отменить закон «о реинтеграции Донбасса»
Кира Пластинина стала банкротом