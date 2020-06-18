В сердце некоторых шимпанзе имеется небольшая кость

Вадим Карасев

Биологи под руководством Кэтрин Ратленд (Catrin Rutland) из Ноттингемского университета обнаружили, что в сердцах некоторых шимпанзе имеется небольшая кость длиной несколько миллиметров. Возникновение кости предположительно связано с сердечными заболеваниями, которыми страдает до 70 % взрослых шимпанзе, содержащихся в неволе. Исследователи также полагают, что такая кость может возникать и в сердце некоторых людей.

Хотя ученые иногда используют термин «скелет сердца», он обозначает не кости, а полосы и кольца из соединительной ткани, окружающие основания легочной артерии, аорты и клапанов сердца. Эта ткань поддерживает форму сердца и изолирует предсердия и желудочки. С возрастом у некоторых людей эта соединительная ткань кальцинируется и теряет эластичность.

Среди других млекопитающих затвердение соединительной ткани сердца может происходить в куда большей степени, тогда в их сердце возникает костная ткань. При этом образуется одна кость (os cordis) или даже две кости (os cordis sinistrum и os cordis dextrum). О существовании сердечных костей у коров, овец и буйволов знали с древних времен и таким костям приписывали чудесные свойства. Есть такие кости у северных оленей и верблюдов. У коровы сердечные кости имеют вид пластинки весом не более 4–5 граммов. Она находится вблизи места соединения межпредсердной и межжелудочковой перегородок и проходит в правое предсердно-желудочковое кольцо. Иногда у коровы может сформироваться вторая кость в левом предсердно-желудочковом окне. Левая сердечная кость всегда меньше правой. Античный врач Гален писал, что сердечная кость имеется и у слонов, но позже это не подтвердилось. В некоторых случаях сердечная кость формируется у коз и выдр.

Авторы исследования изучили при помощи рентгеновской микротомографии сердца 16 шимпанзе, среди которых были как здоровые особи, так и страдавшие идиопатическим фиброзом миокарда. В четырех случаях они обнаружили уплотнения, которые оказались или костной тканью (у двух шимпанзе), или хрящевой с очагами начинающегося окостенения. У здоровых шимпанзе подобных образований не выявлено. Самая крупная из найденных костей была длиной 7,6 миллиметра. Все кости были полыми, с тонкими переплетенными структурами внутри.

University of Nottingham

«Открытие новой кости у нового вида — редкое явление, особенно у шимпанзе, анатомия которых такая же, как у людей. Это поднимает вопрос, не могут ли некоторые люди тоже иметь os cordis», — говорит Кэтрин Ратленд. Но ученые признают, что им еще представит выяснить, насколько распространена сердечная кость у шимпанзе и какое влияние она оказывает. «Шимпанзе в дикой природе находятся под угрозой исчезновения, поэтому изучение причин и механизмов сердечных заболеваний имеет первостепенное значение для защиты этого вида и поддержания здоровых популяций в неволе», — отмечает Ратленд.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.