В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии

Лидия Мартынова

Американский продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме первую фотографию со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" после возвращения в Новую Зеландию. В начале июня стало известно, что режиссер вернулся в страну, чтобы продолжить работу, которая была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса."Взял свой смартфон, чтобы сделать первой снимок после возобновления съемок продолжения "Аватара", — написал Ландау.

Продюсер указал и место, где сейчас работает Кэмерон и его команда, — киностудия Stone Street Studios в Веллингтоне.

раскрыл некоторые детали сюжета "Аватара 2". По его словам, в этом фильме у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) будет семья, которую героям предстоит спасти. Им придется покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и под ней.