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В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии

В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии
РИА Новости. Американский продюсер Джон Ландау разместил в инстаграме первую фотографию со съемок второй части фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" после возвращения в Новую Зеландию. В начале июня стало известно, что режиссер вернулся в страну, чтобы продолжить работу, которая была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. "Взял свой смартфон, чтобы сделать первой снимок после возобновления съемок продолжения "Аватара", — написал Ландау.

Продюсер указал и место, где сейчас работает Кэмерон и его команда, — киностудия Stone Street Studios в Веллингтоне.


раскрыл некоторые детали сюжета "Аватара 2". По его словам, в этом фильме у Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) будет семья, которую героям предстоит спасти. Им придется покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и под ней.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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