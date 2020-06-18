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В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа

В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа
Еще 18 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в четверг на странице Минобороны РФ в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 18 беженцев (в том числе: женщин – 5, детей – 10). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.

Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток вернулись 38 беженцев.


Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории, обнаружили и уничтожили 34 взрывоопасных предмета.

# В мире
По материалам: ria.ru

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