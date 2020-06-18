Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не шутить с ВДВ

В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не шутить с ВДВ

В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не шутить с ВДВФилипп КиркоровКадр: @fkirkorov

Член Совета Федерации и лидер Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич обвинил певца Филиппа Киркорова в покушении на сакральные символы ВДВ после юмористического ролика о десантике-гее. Об этом он рассказал в интервью порталу «360».

«Десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка. За него люди жизнь отдают», — пояснил парламентарий. Он рассказал, что несколько лет провел в Афганистане и Чечне, поэтому понимает, «какое значение имеют эти символы [тельняшка и берет] для простого солдата, как они к нему относятся и как ценят».

Клинцевич добавил, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По его мнению, десантник — это национальность. Он посоветовал Киркорову не шутить с бойцами ВДВ и удалить ролик.

Проморолик, в котором певец предстал в образе десантника-гея, появился в Instagram-аккаунте Киркорова в конце мая. В нем артист обращается к бывшему сослуживцу, шутит об «особой мужской дружбе» и о засовывании оружия в анус и в рот. В конце видео Киркоров возмущается сценарием и отказывается сниматься.

Члены РСВА раскритиковали ролик и пригрозили избить артиста. Киркоров назвал ветеранов людьми без чувства юмора и подчеркнул, что всего лишь выполнял актерскую работу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
Попову не удивил новый вариант коронавируса в Пекине
В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не шутить с ВДВ
В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года. О чем предупреждают астрологи?
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года. О чем предупреждают
Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: "Не могу быть один"
Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой
НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе
НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Бизнес Тарзана «умер»
Бизнес Тарзана «умер»
Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться
Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться
The Killers выпустили новый сингл
The Killers выпустили новый сингл
Названо место России в рейтинге лучших экономик
Названо место России в рейтинге лучших экономик
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону
Фактчек и дискриминация: есть ли способ предотвратить деструктивные информационные кампании в соцсетях?
Фактчек и дискриминация: есть ли способ предотвратить деструктивные

Топ на сегодня

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на площади
Московский суд объяснил разное наказание парню и девушке за секс на
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо
Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции
Российские чиновники поставили абсолютный рекорд по коррупции

Еще по теме

Ветераны Афганистана пригрозили избить Киркорова за образ десантника-гея
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
МВД отказалось заводить дело на Маруани по заявлению Киркорова
"Не буди лихо": сыгравшего гея-десантника Киркорова экс-глава ВДВ обвинил в оскорблении тельняшки