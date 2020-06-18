В Совфеде посоветовали изобразившему десантика-гея Киркорову не шутить с ВДВ

Вадим Карасев

Филипп КиркоровКадр: @fkirkorov

Член Совета Федерации и лидер Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Франц Клинцевич обвинил певца Филиппа Киркорова в покушении на сакральные символы ВДВ после юмористического ролика о десантике-гее. Об этом он рассказал в интервью порталу «360».

«Десантный берет это священный знак для любого бойца любого полка. За него люди жизнь отдают», — пояснил парламентарий. Он рассказал, что несколько лет провел в Афганистане и Чечне, поэтому понимает, «какое значение имеют эти символы [тельняшка и берет] для простого солдата, как они к нему относятся и как ценят».

Клинцевич добавил, что в любом обществе есть неписанные законы, которые нельзя нарушать. По его мнению, десантник — это национальность. Он посоветовал Киркорову не шутить с бойцами ВДВ и удалить ролик.

Проморолик, в котором певец предстал в образе десантника-гея, появился в Instagram-аккаунте Киркорова в конце мая. В нем артист обращается к бывшему сослуживцу, шутит об «особой мужской дружбе» и о засовывании оружия в анус и в рот. В конце видео Киркоров возмущается сценарием и отказывается сниматься.

Члены РСВА раскритиковали ролик и пригрозили избить артиста. Киркоров назвал ветеранов людьми без чувства юмора и подчеркнул, что всего лишь выполнял актерскую работу.