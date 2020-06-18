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Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТПИгорь ИшаевФото: Telegram-канал Mash

Внука бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря, устроившего ДТП в центре Москвы, госпитализировали. Об этом его тетя Юлия Викторовна рассказала в интервью Telegram-каналу LIFE SHOT.

Его доставили в больницу из отделения полиция в Пресненском районе с подозрением на сотрясение мозга. По словам родственницы, повреждения у Ишаева незначительные.

Ранее стало известно, что Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 0,738 промилле алкоголя. В Главном управлении МВД по столице добавили, что 26-летний Ишаев был лишен прав за предыдущие нарушения.

Ранее 17 июня Ишаев устроил в аварию в центре Москвы. Он разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением и врезался в Porsche Cayenne и в Audi.

Внук бывшего губернатора попал в ДТП не в первый раз. В 2017 году он врезался в фуру на МКАДе. Тогда друга Ишаева госпитализировали с тяжелыми травмами.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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