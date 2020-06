Волнующие, манящие, кричащие - 30 книг про ЛГБТ+

Анастасия Иванова

Тема гендерных и сексуальных меньшинств так или иначе освещалась во все времена. И не только в музыке и кинематографе, но и в литературе. Самые яркие, известные и неоднозначные произведения – в нашей статье.

30 книг

Майкл Каннингем – «Дом на краю света».

Путешествия во времени и пространстве, детство и зрелость, взаимосвязь поколений и, конечно, однополая любовь – все это вы найдете в книге, написанной лауреатом Пулитцеровской премии Майклом Каннингемом.

Джеффри Евгенидес – «Средний пол».

Каково живется интерсексуальным людям? Об этом вы узнаете, прочитав эту книгу. Повествование идет от первого лица и включает также живое описание событий, которыми был так богат двадцатый век.

Лидия Зиновьева-Аннибал – «33 урода».

Начало двадцатого века. Общественность не была готова к такому произведению. Творчество Лидии долгое время было под запретом. Сам Александр Блок отзывался о писательнице с благоговением. Начать знакомство с ее творчеством можно как раз с этой скандальной повести о лесбийских отношениях между двумя очень разными девушками.

Джеймс Болдуин – «Комната Джованни».

История американца Дэвида и итальянца Джованни похожа на историю Ромео и Джульетты. Эфемерное спасение и почти осязаемая удушливость пристанища двух людей – неспроста эта мощная книга стала общепризнанным шедевром.

Мари-Од Мюрай – «Oh, Boy!».

Француженка умело обыгрывает серьезные темы, которые, казалось бы, весьма далеки от юмористических. И делает она это настолько искусно, что восхищает даже коллег по цеху. В центре книги – тема гомосексуальности.

Оскар Уайльд – «Телени».

Роман был выпущен в 1893 году и наделал много шума. Иначе быть и не могло – отношения двух молодых людей описываются абсолютно беззастенчиво и во всех подробностях.

Алан Холлингхерст – «Линия красоты».

Ник рос в небогатой семье, так что, переселившись в роскошный особняк своего университетского приятеля, времени даром терять он не стал. Наркотики, секс и любовные приключения молодого гомосексуального мужчины описаны так изысканно, что критики буквально искупали детище Холлингхерста в овациях и наградах.

Ален Клод Зульцер – «Идеальный официант».

Роман на нашу любимую тему – вечная любовь и чувства, которые не угасают даже спустя десятки лет. Письмо от Якоба снова возвращает немолодого официанта Эрнеста на тридцать лет назад. Разве могут такие путешествия в прошлое пройти без шквала эмоций и сладкой ностальгической боли?

Фэнни Флэг – «Жареные зеленые помидоры».

Книга написана без соблюдения строгого хронологического порядка. Так, словно герои рассказывают свои истории лично вам.

Общение с новой знакомой меняет жизнь Эвелин. Она понимает, что жизнь не закончена. И у нее еще есть время.

Борис Виан (Вернон Салливан) – «Женщинам не понять».

Книга вызвала огромный резонанс. Описать ее в трех словах сложно, ее лучше прочитать. И попытаться понять.

Андре Асиман – «Назови меня своим именем».

Роман повествует об отношениях семнадцатилетнего Элио и двадцатичетырехлетнего Оливера. Лето, когда судьба свела их вместе, навсегда изменит их жизни. Роман Асимана был экранизирован в 2017 году, но фильм до сих пор купается в любви преданных поклонников, готовых говорить о нем без умолку.

Уинтерсон Дженет – «Тайнопись плоти».

У рассказчика нет имени. Нет и пола. Есть лишь страсть к замужней женщине. Противоречивый роман, сделавший Дженет одной из самых заметных и скандальных литературных фигур Англии.

Мередит Руссо – «If I Was Your Girl».

История транс-подростка, который боится раскрыть новым одноклассникам свою правду. Мередит Руссо взяла многие детали из собственной жизни, так как прошла через смену пола в 2013 году.

Существует множество фильмов, сериалов и книг, рассказывающих о проблемах геев и лесбиянок. Но теме транссексуальности до сих пор уделяется не так много внимания. Именно поэтому такие книги как эта должны существовать.

Вирджиния Вулф – «Орландо».

Еще одно произведение на тему транссексуальности. История Орландо охватывает 350 лет. Порой читателю начинает казаться, что Вулф решает окончательно свести его с ума резкими переходами и обрывками повествования.

Элисон Бекдел – «Веселый дом».

Поиск себя, самоопределение и вопросы отрицания собственной идентичности. Отношения с отцом. Комедия и трагедия. Это произведение нельзя назвать легким чтивом. Но оно определенно заслуживает внимания.

Джанет Мок – «Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More».

Если вам интересно, с какими проблемами сталкиваются трансгендеры, как они их преодолевают и как это все вообще работает, вам следует начать с чтения этой книги. Честные мемуары Джанет во всех подробностях рассказывают о жизни трансгендеров и о том, через что им приходится пройти на пути к обретению самих себя.

Дэвид Левитан – «Каждый новый день».

Каждый день главный герой просыпается в новом теле. Это может быть любой человек. Любой расы и любой сексуальной ориентации. Огромное количество (счастливых и не очень) жизненных историй людей собрано в одной книге, ставшей бестселлером и получившей множество восторженных отзывов.

Нина Лакур – «Мы в порядке»

Кризис самоидентификации описан меланхолично и детально, что позволяет читателю прочувствовать оттенки настроения главной героини. Марин сбежала в Нью-Йорк после тяжелой потери. Что ждет ее в новом городе и сможет ли она преодолеть личностный кризис?

Бекки Альберталли, «Саймон и программа Homo Sapiens».

Жизнь Саймона была вполне себе ничего, пока его откровенная переписка с Блю не попала в чужие руки. Теперь злоумышленник шантажирует его и грозится раскрыть всем секрет Саймона.

Бэнджамин Алирэ Саэнс, «Аристотель и Данте открывают тайны вселенной».

Закрытый и обиженный Аристотель встречает открытого и искреннего Данте. Что из этого получится? До встречи с новым знакомым, Аристотель признавался самому себе, что его жизнь словно написана другим человеком. Не пришло ли время переписать историю от первого лица?

Константин Кропоткин – «Содом и умора».

Москва конца девяностых. Журналист Илья, финансист Кирыч и Марк – приятель этой пары. Разве может жизнь такой троицы складываться серо и уныло?

Джерри Хилл – «Я больше не одна».

Сьюзан не хочет поддаваться уговорам семьи и мириться с мужем. Ее чувства к Шон давно перестали быть просто дружескими. Так стоит ли идти на поводу у окружающих и отказываться от любви?

Ким Болдуин – «Разбивая лед».

Потеря подруги, смерть матери – слишком много для одного человека. Карла находит в вещах своей матери интересную находку и отправляется в путешествие. Там, за Полярным кругом, она познакомится с девушкой, которая изменит ее жизнь.

Рэдклифф – «Предначертанный мир».

Катрин и Марго было тяжело работать вместе и они сделали все, чтобы их отношения улучшились.

Очень даже улучшились.

Лена Климова – «Страница найдена».

В этой книге рассматриваются темы подростковой сексуальности, гендерной идентичности, ориентации и т.д. Будет полезна как для подростков, так и для более старшего поколения.

Сара Уотерс – «Бархатные коготки».

Нэнси влюбляется в бурлеск-диву Китти и следует за ней в Лондон. Общественность тут же прознает об отношениях девушек и начинает распускать слухи. Нэнси счастлива. Она ведь не знает, что ее ждет в дальнейшем…

Харуки Мураками – «Мой любимый Sputnik».

Он влюблен в Сумирэ. Сидя с ней рядом на полу своей квартиры он едва сдерживается от желания повалить ее на пол. А Сумирэ любит Мюу – бизесвумэн, намного старше себя. Мистика, «раздвоение», потеря и обретение себя – все книги Мураками таят в себе нечто потустороннее и заставляют читателя заглядывать внутрь себя.

Дэвид Левитан, Джон Грин – «Уилл Грейсон, Уилл Грейсон».

Холодной ночью на улицах Чикаго должны встретиться два Уилла Грейсона. И эта встреча подарит им не только романтические переживания, но и возможность поставить восхитительный школьный мюзикл. Душевная, веселая и глубокая книга.

Джон Бойн – «Лестница в небо».

Психологическая драма, при написании которой была даже задействована нецензурная брань. Скелеты в шкафу, поход по головам и покорение мира отражены в острой сатире Джона Бойна.

Ширли Джексон – «Призрак дома на холме. Мы живем в замке».

Придется по вкусу любителям мистики. Старинный особняк, полтергейсты и тайны человеческой души – все это в культовом психологическом триллере, который даже вдохновил Netflix на создание одноименного сериала.