Заявка Меган Маркл и принца Гарри на регистрацию благотворительного фонда отклонена

Вадим Карасев

В апреле 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри объявили, что благотворительный фонд, которым они намерены самостоятельно заниматься после отказа от королевских обязанностей, будет назван в честь их сына Арчи — Archwell. Однако при попытке зарегистрировать этот товарный знак в США пара столкнулась с трудностями.

Пресса пишет, что их заявка на регистрацию Archwell была отклонена из-за несоблюдения ряда требований. По информации The Sun, отказ в регистрации не окончательный, так что у Меган и Гарри есть немного времени на исправление ошибок, чем сейчас и занимаются их юристы.





Меган Маркл и принц Гарри





Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские хотели назвать свою благотворительную организацию Sussex Royal, но королева Елизавета II не позволила этому плану реализоваться.

Некоммерческая организация Меган и Гарри будет заниматься проведением лекций, семинаров, конференций по ряду приоритетных для пары тем. Супруги также собираются проводить выставки и другие мероприятия, снимать фильмы, выпускать книги, создавать телепроекты и компьютерные программы.



