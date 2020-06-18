Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя области в четверг утром.Володин в до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимает должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".