Знакомый погибшего в ДТП с Ефремовым водителя заявил о смене потерпевшего

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

В деле о смертельном ДТП в центре Москвы, устроенном актером Михаилом Ефремовым, могут смениться потерпевший и адвокат. Об этом знакомый семьи погибшего водителя Сергея Захарова, имя которого не уточняется, рассказал «Московскому комсомольцу» в четверг, 18 июня.

«Скорее всего, потерпевшей по делу объявит себя официальная жена погибшего, Маргарита. По слухам, женщина на днях собирается ехать в Следственный комитет, чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей», — заявил собеседник газеты. Он допустил, что она может сменить адвоката.

Объясняя, почему жена Захарова изначально отказалась быть потерпевшей в деле, источник газеты заявил, что женщине «вряд ли нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах». «Сама она категорически отказывалась принимать участие в ток-шоу, не давала комментарии журналистам», — объяснил он, добавив, что в случае, если супруга Захарова объявит себя потерпевшей, то брата погибшего, Валерия Захарова, «из дела уберут».

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москве. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.