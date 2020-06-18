Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: почему «закрыли» судебные слушания (фото)

Алексей Вольцев

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

На днях, 13 июня, исполнился ровно год со дня ужасающего преступления — дерзкого и циничного убийства с особой жестокостью одиннадцатилетней школьницы Даши Лукьяненко в поселке Ивановка под Одессой. Об этой жуткой истории «ФАКТЫ» подробно рассказывали.

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В день первой годовщины трагедии родные и близкие девочки, ее земляки, друзья, а также активисты, общественники, неравнодушные люди вспоминали маленькую Дашу. Естественно, не могли обойти тему судебного следствия, основной персоной которого является подсудимый — 23-летний Николай Тарасов. С сожалением констатировали, что рассмотрение дела уверенно «тормозится». Как в силу всевозможных проволочек, присущих системе, так и по «вновь открывшимся обстоятельствам». В частности, в связи с карантином из-за коронавируса.

Так, дело слушается с 10 декабря минувшего года в другом населенном пункте — Раздельнянским райсудом. Основной адвокат, определенный для защиты обвиняемого, там не проживает, а добраться в суд возможности не имел. Во всяком случае — с момента введения жестких карантинных мер и до недавнего времени, пока не возобновили движение автотранспорта внутри области. Тем самым сторона обвинения и судейская коллегия были лишены возможности обсуждать эпизоды по делу в полном объеме. Хотя, в принципе, могли бы, но тогда бы явно «нарвались» на пересмотр всего дела, что никак не входит в их планы.

Только сейчас слушания восстанавливаются в полном объеме, но и здесь не без препятствий: то электроэнергию «вырубят» в здании суда, то обвиняемый очередную «шпильку вставит»… Скрупулезно отследить все происходящее за закрытой дверью зала суда, естественно, невозможно. 27 января 2020 года коллегия Раздельнянского райсуда под председательствованием Анатолия Панчука постановила: дело будет слушаться в закрытом режиме.

У многих наблюдателей возникает подозрение, что процесс сделали полностью закрытым, чтобы «к следователям, обвинению и судейским было как можно меньше претензий и вопросов». Возможно, и так, если вспомнить, что в первую очередь за «закрытость» выступала именно сторона обвинения. Правда, тогда, в январе нынешнего года, прокурора поддержали адвокаты потерпевшей стороны — семьи Лукьяненко…

Сам же Тарасов настойчиво требовал открытости процесса и заявлял, что в противном случае его, невиновного, попросту засудят за убийство фактически без доказательств. Тем самым продолжил изначально избранную им линию защиты: дескать, дело сфабриковано, на него оказывают психологическое давление.

Напомним, признавшись в содеянном в июне 2019 года, уже в декабре обвиняемый всячески отрицал свою виновность. Заявлял, что ему и членам семьи угрожают физической расправой.

Как отмечают свидетели, выступавшие на заседаниях и дававшие показания, «создается впечатление, что тон всему задает именно подсудимый, который самостоятельно отыскивает изъяны в документах и доводах, представленных следствием, и подчас ему это даже удается обосновать».

Практически все сходятся в одном: почему Тарасов настаивал и сейчас требует открытости судебных слушаний, а обвинение и защита — напротив? Ведь, если имеются неопровержимые доказательства его виновности, что тогда скрывать?

«Да, действительно, ряд заседаний, на которых подробно, „с раздеваниями“, как говорится, рассматриваются эпизоды интимного характера и всякие зверства, можно было сделать закрытыми. Однако полностью изолировать общественность, журналистов, наверное, неправильно. Это порождает всевозможные домыслы и слухи», — замечают эксперты. Они полагают, что при таких обстоятельствах судебный процесс явно затянется на неопределенное время.

Напомним, еще по «горячим следам» правоохранители подчеркивали некую неординарность задержанного ими подозреваемого.

«Мы считаем, что он (подозреваемый) абсолютно в здравом уме, он очень тактически грамотно заметал следы, — заявлял глава полиции Одесской области Олег Бех. — То есть психически больной человек этого не делал бы. Совершив преступление, убийца грамотно избавился от вещественных доказательств. Одежду жертвы преступник сжег, в доме почистил следы бытовой химией. Тело было сброшено в выгребную яму, чтобы его не унюхали собаки-ищейки. Поверх были дополнительно набросаны кирпичи и камни…»

Эксперты признали Тарасова психически вменяемым.

…Сегодня, год спустя, в соцсетях — мемориальный флэшмоб.

В Одесской области прошел автопробег в память о Даше, с участием более двух десятков автомашин.

В памятной акции приняли участие волонтеры, год назад участвовавшие в поисках девочки, которая, как тогда полагали, пропала по дороге на репетицию хореографического коллектива.

К машинам прикрепили траурные ленты и портреты Даши. Колонну, которая двигалась с включенными световыми сигналами, сопровождала патрульная полиция. Многие автомобилисты выражали им поддержку, «подмигивая» фарами.

— Мы проехали по Одессе с портретами Даши и черными лентами на зеркалах, — рассказала Алина Литвин, координатор акции, а также участница поисков девочки в июне минувшего года. — Далее отправились в Ивановку, возложили белые розы на Дашину могилу, а также почтили ее память возле мемориального знака, установленного в центре поселка. Встретились с родственниками девочки. Прежде всего — продемонстрировали общественности, что ничего не забыто и мы ждем решения суда.

Чувство опустошенности и бессилия… Больно… Уже год нет ребенка, а судебный процесс утопает в бюрократических и организационных вопросах, меняются показания и адвокаты…

Общественники также отметили, что раньше они посещали заседания суда, в котором слушается уголовное производство в отношении Тарасова. «Теперь заседания проходят в закрытом режиме… Наша акция посвящается трагически погибшей девочке и также является своего рода напоминанием: общественность ничего не забыла», — подчеркнули волонтеры.

Напомним, резонансное дело запустило процесс рассмотрения законопроекта, защищающего детей от педофилов. В июле 2019-го документ, к тому времени получивший условное название «закон Даши Лукьяненко», прошел первое чтение, а 19 декабря 325 народных депутатов окончательно его утвердили и приняли.

13 января 2020 года закон подписал президент Владимир Зеленский. Однако оказалось, что принятый документ кардинально отличается от варианта, который изначально предлагали его авторы…

Тарасову грозит пожизненное лишение свободы: ему инкриминируют похищение, попытку изнасилования и умышленное убийство девочки, а также надругательство над телом погибшей.