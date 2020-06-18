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Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщин

Звезду «Шоу 70-х» задержали по обвинению в изнасиловании трех женщинДэнни МастерсонФото: Globallookpress.com

Американский актер Дэнни Мастерсон, исполнивший одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х» (That '70s Show, также известном как «Ох уж эти 70-е»), задержан в Лос-Анджелесе по обвинениям в изнасиловании трех женщин. Об этом сообщает CNN.

Вскоре после задержания артиста выпустили под залог в 3,3 миллиона долларов. Адвокат актера Том Месеру заявил о невиновности своего подзащитного: «Очевидно, мистер Мастерсон и его жена полностью шокированы произошедшим, учитывая, что обвинения 20-летней давности неожиданно вылились в задержание, но они и их родственники уверены, что правда восторжествует. Люди, знающие мистера Мастерсона, знают, что эти обвинения лживы».

44-летнего Мастерсона обвинили в трех случаях изнасилования, якобы произошедших в период с 2001-го по 2003 год. Двум жертвам на момент предполагаемого преступления было 23 года, третьей — 28 лет. Все случаи, по словам жертв, произошли в доме Мастерсона в Голливуде. В случае признания виновным артисту грозит до 45 лет тюремного заключения.

Звезда «Шоу 70-х» также снялся в таких сериалах, как «Мужчины в деле», «Красавцы», «Белый воротничок», «Параллельные миры». Помимо этого, он появился в фильмах «Рокеры», «Всегда говори "ДА"», «Без лица» и «Факультет».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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