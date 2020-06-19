Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с ЕфремовымАлександр ДобровинскийФото: Илья Питалев / РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский заявил о попытке неизвестных «всучить» деньги жене погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Юрист рассказал, что к супруге погибшего Сергея Захарова приезжали неизвестные и пытались дать ей деньги. «Естественно, ничего не вышло. Но, дабы оградить пожилую женщину от подобных ситуаций в дальнейшем, Маргарита и Валерий Захаровы высказали желание, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, решались только через их адвоката», — отметил он.

Добровинский подчеркнул, что никакой компенсации от Ефремова потерпевшие не примут.

Ранее 19 июня семья Захарова раскрыла переписку с Добровинским по поводу компенсации от Ефремова. Адвокат обратился к вдове и брату водителя из-за «непрекращающихся спекуляций» на том, что они якобы согласились принять деньги от актера. «Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал Добровинский.

18 июня сообщалось, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего до трех миллионов рублей. Адвокат Александр Мельцев рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает эту сумму, ее назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме артиста нашли следы наркотиков.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики от Канье Уэста
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного обучения – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут образовательные марафоны и проектные школы
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие всех выданных в этом году аттестатов
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась принимать его извинения