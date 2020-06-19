Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

По всей России продолжается акция «Свеча Памяти», один из ключевых проектов Года памяти и славы, цель которого – вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Акция проходит в онлайн-формате до 22 июня при поддержке Минпросвещения России. Организаторами акции выступают Дирекция Года памяти и славы и благотворительный фонд «Память Поколений».

В рамках акции каждый человек, находясь дома, может зажечь на официальном сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу в знак памяти о погибших в годы войны и таким образом присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби (22 июня). Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» появится и в соцсетях: в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» её можно будет подарить друзьям, а в Instagram пользователи смогут скачать маску для сторис со свечой и поделиться ей со своими подписчиками.

Цель акции – 27 млн зажженных виртуальных свечей (по числу жертв войны). Участники акции также помогут ветеранам: по ее итогам будут выделены денежные средства в размере, равном количеству зажженных свечей, для оказания адресной помощи.

Почтить память погибших можно будет и в рамках главного события акции – всеобщей минуты молчания 22 июня, которая пройдет в 12:15 по московскому времени в эфирах теле- и радиоканалов, а также на сайте проекта.

Министерство просвещения уделяет особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию школьников.

Министерство ведет более 20 масштабных проектов, к которым продолжают присоединяться учащиеся, их родители и педагоги из всех регионов страны.
На сайте Минпросвещения создан специальный раздел «Год памяти и славы», в котором собраны все данные о конкурсах и акциях.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин поручил ускорить работу по предотвращению разлива нефтепродуктов
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Путин рассказал о восстановлении экономики России после коронавируса
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики от Канье Уэста
Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым
Адвокат заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Власти Подмосковья оценили соблюдение санитарных норм на сельхозрынках
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Регионы определят школы, где студенты пройдут педпрактику – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного обучения – Кравцов
Информационные технологии должны помогать системе традиционного
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут образовательные марафоны и проектные школы
В рамках нового проекта конкурса «Большая перемена» пройдут
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие всех выданных в этом году аттестатов
Вступил в силу приказ Минпросвещения России, подтверждающий действие
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате
Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Волонтеры Победы зажгли «свечи памяти»
Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Ижевске
В Москве зажгут 1418 свечей в память о погибших в Великой Отечественной
"Волонтеры Победы" зажгли "свечи памяти" в России и за рубежом