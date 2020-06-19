Акция «Свеча Памяти» проходит в онлайн-формате

Алексей Вольцев

По всей России продолжается акция «Свеча Памяти», один из ключевых проектов Года памяти и славы, цель которого – вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Акция проходит в онлайн-формате до 22 июня при поддержке Минпросвещения России. Организаторами акции выступают Дирекция Года памяти и славы и благотворительный фонд «Память Поколений».

В рамках акции каждый человек, находясь дома, может зажечь на официальном сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу в знак памяти о погибших в годы войны и таким образом присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби (22 июня). Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» появится и в соцсетях: в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» её можно будет подарить друзьям, а в Instagram пользователи смогут скачать маску для сторис со свечой и поделиться ей со своими подписчиками.

Цель акции – 27 млн зажженных виртуальных свечей (по числу жертв войны). Участники акции также помогут ветеранам: по ее итогам будут выделены денежные средства в размере, равном количеству зажженных свечей, для оказания адресной помощи.

Почтить память погибших можно будет и в рамках главного события акции – всеобщей минуты молчания 22 июня, которая пройдет в 12:15 по московскому времени в эфирах теле- и радиоканалов, а также на сайте проекта.

Министерство просвещения уделяет особое внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию школьников.

Министерство ведет более 20 масштабных проектов, к которым продолжают присоединяться учащиеся, их родители и педагоги из всех регионов страны.

На сайте Минпросвещения создан специальный раздел «Год памяти и славы», в котором собраны все данные о конкурсах и акциях.