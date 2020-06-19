Алексей Пушков: предложение Путина о саммите «ядерной пятёрки» будет трудно отклонить

Лидия Мартынова

Почему сенатор уверен, что встреча лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции имеет шанс состояться

В мире нарастает ощущение необходимости переговоров, которые дадут уверенность, что, даже несмотря на горячие региональные конфликты, события на планете находятся под контролем ведущих держав. Так считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В интервью «Парламентской газете» он прокомментировал предложение Президента России провести саммит «ядерной пятёрки» и обратил внимание на другие ключевые пункты статьи Владимира Путина в американском журнале The National Interest.

- Алексей Константинович, в своей статье Владимир Путин повторно предлагает лидерам стран — постоянных членов Совбеза ООН собраться вместе. По его словам, «саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы». Насколько, на ваш взгляд, реальны шансы на то, что такая встреча состоится в ближайшем будущем?

- Призыв Владимира Путина основан на том, что сейчас, как никогда, нужно укреплять институты поддержания мирового порядка — прежде всего ООН и её Совет Безопасности. Они были созданы после Второй мировой войны и во многом благодаря им в мире за 75 лет не произошло глобального военного конфликта. Поэтому предложение собраться на саммит «пятёрки» — это серьёзное и своевременное предложение. Путин предупреждает об опасности отказа от установленного после войны миропорядка и предлагает такую встречу как новый инструмент сохранения и усиления международной безопасности.

На мой взгляд, эта встреча может состояться. Другой вопрос — когда именно и где именно это произойдёт. Но просто отбросить предложение Путина для лидеров стран «пятёрки» будет затруднительно: во всём мире есть ощущение необходимости встречи, которая даст уверенность, что события на планете находятся под контролем, даже несмотря на многочисленные региональные кризисы. А пять ведущих держав мира отдают себе отчёт в опасности современного момента и готовы вместе приложить усилия, чтобы региональные конфликты не переросли в глобальный.

- Что станет ключевым фактором для проведения саммита «ядерной пятёрки»?

- Известно, что с идеей проведения такого саммита уже согласились лидеры Франции и Китая. Не было негативных высказываний со стороны Великобритании. Поэтому ключевой, думаю, здесь будет позиция США. Однако президентская кампания в Америке (выборы главы государства пройдут в ноябре 2020 года. — Прим. ред.) неизбежно окажет влияние на отношение главы Белого дома к этому предложению.

- Вы долгое время были членом редколлегии…. журнала The National Interest, где и была опубликована статья Владимира Путина. Почему именно в этом издании появился материал Президента России?

- Этот журнал — издание Центра национальных интересов в Вашингтоне, который, в свою очередь, является выразителем взглядов политических реалистов в США. К ней принадлежат, в частности, такие политические фигуры, как экс-госсекретари США Джеймс Бейкер и Генри Киссинджер. Последний, кстати, долгое время являлся почётным председателем и членом совета директоров Центра национальных интересов, а из крупных американских политических фигур Киссинджер встречался с Путиным, вероятно, чаще других (более 20 встреч с начала 90-х годов ХХ века. — Прим. ред.). Школа политического реализма в США исходит из того, что Америке надо иметь прагматичные, разумные и безопасные отношения с Россией — это ключевая особенность этого направления. Его представители исходят из того, что конфронтация с РФ не расширяет, а ограничивают возможности США на мировой арене.

- Основная часть статьи Владимира Путина — историческая. В ней Президент России приводит свидетельства, основанные на рассекреченных архивах, о событиях Второй мировой войны, о её причинах. Что, на ваш взгляд, здесь требует особого внимания?

- На мой взгляд, наиболее важный тезис — страны Запада несут свою долю ответственности за развязывание войны. Прежде всего из-за их отказа пойти на предложение СССР о создании структуры коллективной безопасности в Европе в конце 1930-х годов. Из-за их согласия подписать Мюнхенский сговор, который стал спусковым крючком Второй мировой и, по сути, развязал руки Гитлеру. Из-за затяжки переговоров с Москвой о создании в Европе единого фронта против фашистской Германии — тогда этому помешали прежде всего Великобритания и Франция, а также Польша.

Понятно, что сегодня западные историки, политики, СМИ пытаются изобразить дело таким образом, что прологом войны стал пакт Молотова-Риббентропа (соглашение СССР и Германии о ненападении от 23 августа 1939 года. — Прим.ред.). На самом деле триггером стал Мюнхенский сговор, из которого советское руководство, надо отметить, извлекло свои уроки — прежде всего то, что западные державы не будут учитывать интересы безопасности СССР при переговорах с Гитлером. Это и предопределило появление пакта Молотова-Риббентропа.

Отдельно стоит упомянуть о Польше. Сегодня эта страна является активным участником и даже инициатором антироссийских кампаний. При этом всё представляется так, будто она стала невинной жертвой во Второй мировой войне. Но в статье Путина приводятся конкретные документальные свидетельства, что Польша пыталась активно участвовать в переделе границ в Европе и, в частности, участвовала в расчленении Чехословакии. Поэтому ни о каком статусе «невинной жертвы» говорить не приходится. А тот факт, что СССР двинул свои войска на польскую территорию в 1939 году — именно это вменяется нам в вину -, обусловлен тем, что в середине сентября 1939 года Польша как государство по сути перестало существовать — её руководство бежало из страны. И если бы мы этого не сделали, то немецкие войска вышли бы прямо на наши границы. Интересны в этом плане архивные свидетельства о мнении британского премьера Черчилля, который поддержал тогда действия СССР. Об этом говорится в статье Владимира Путина, но по понятным причинам замалчивается сегодня на Западе.