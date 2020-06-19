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Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"

Артур Пирожков представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня"
РИА Новости. Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня". "Суперхит "Перетанцуй меня" уже на всех цифровых площадках. Всем зажигательной пятницы", — написал Пирожков в инстаграме.

Как и в предыдущих успешных треках исполнителя "Зацепила" и "Алкоголичка" (были выпущены в прошлом году), в этом тоже используются мощные биты, запоминающийся мотив и энергичный ритм.


Многие пользователи уже заявили, что песня "Перетанцуй меня" — вполне может претендовать на звание главного "хита сезона".

"Отличный танцевальный трек", — считает @valsav23.

"Хочется танцевать под нее еще и еще", — прокомментировала @_yanasulina.

"Я раза три послушала. Зачем? Это же теперь надолго в голове", — написала @tatiana.verkhovskaia.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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