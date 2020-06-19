Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов, рассады и урожая

Вадим Карасев

Звезды и Луна оказывают мощное влияние не только на людей и животных, но и на растения. Астрология может помочь людям в выращивании любых культур и уходе за растениями.

Луна находится ближе всего к Земле из всех небесных тел, поэтому ее влияние на растения самое мощное. Для того, чтобы понять, как стоит действовать в тот или иной период, очень важно знать о двух параметрах — о пребывании Луны в том или ином Знаке Зодиака и о ее фазе. Узнать фазу Луны и ее расположение относительно звезд поможет лунный календарь.

Луна в Знаках Зодиака

Овен: в Овне Луна находится под влиянием стихи Огня. В такие дни не стоит ничего сажать и тревожить посевы, взрослые растения, рассаду. Можно только увлажнять почву.

Телец: в этом Знаке полезно заниматься посадками любых масштабов. Особенно хорошо в такие дни сажать картошку, морковь, редис. Можно осуществлять подкормку растений и обильно их поливать.

Близнецы: это не очень плодовитый Знак, но в нем растения чувствуют себя хорошо. Это значит, что можно рыхлить землю или выставлять домашние растения на свежий воздух.

Рак: в этот период можно замачивать растения, осуществлять подкормку, сажать. Также полезно будет рыхлить почву и заниматься удалением сорняков, вредителей.

Лев: во Льве растениям нужно больше солнечного света и тепла. Если в такой день температура выше обычной, стоит поливать растения и не допускать высушивания земли.

Дева: на Луне в Деве часто подходящая энергетика для посадок и ухода за растениями. Нет никаких ограничений в эти благоприятные дни под влиянием стихии Земли.

Весы: на Луне в Весах стебли и корни становятся слабее, поэтому нужно беречь растения от физического воздействия: от пересадки, от ветра, от повреждения. Лучше не беспокоить культуры и ничего не сажать.

Скорпион: в дни пребывания Луны в этом Знаке полезно высаживать декоративные растения, цветы. Очень важно осуществлять полив растений в эти периоды.

Стрелец: посаженные в такие дни растения будут сильными, крепкими и устойчивыми к вредителям. Стихия Огня защитит их от разрушительного влияния извне.

Козерог: пока Луна в этом Знаке, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют успевать делать все самые необходимые работы в огороде. Растения можно пересаживать, подкармливать, обильно поливать.

Водолей: это самый непредсказуемый в плане энергетики Знак, поэтому лучше в такие периоды ничего не делать. Нужно давать растениям отдыхать.

Рыбы: на Луне в Рыбах важно следить за состоянием почвы и не забывать поливать растения. В этом Знаке Луна благоприятно влияет на рост их надземной части.

Фазы Луны и уход за растениями

Если под рукой нет лунного календаря, то узнать текущую фазу Луны помогут советы астрологов. Это во многих случаях даже важнее, чем пребывание Луны в том или ином знаке.

Растущая Луна. В эту фазу все соки растения устремляются в верхнюю его часть. Это значит, что на растущей Луне снижается вероятность удачной пересадки или посадки растений. Лучше заниматься надземной частью — убирать вредителей, подрезать и обрезать растения. Поврежденные участки заживают очень хорошо, когда Луна активна.

Убывающая Луна. Когда лунный диск уменьшается, вместе с ним уменьшается и энергетика Луны. Она меняется с необузданной на спокойную. Соки растения устремляются обратно к корням, поэтому можно поливать и подкармливать растения более обильно, чем обычно. Можно также совершать пересадку, высаживать рассаду.

Новолуние. На новой Луне нужно ограничиться поливом и оставить растения в покое. Это не лучший день для активной работы в огороде.

Полнолуние. Любое прямое и косвенное воздействие на растения запрещены. Очень осторожными астрологи советуют быть с хрупкими культурами. Совершать посадок и пересадок не стоит.