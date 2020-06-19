Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов, рассады и урожая

Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов, рассады и урожая

Звезды и Луна оказывают мощное влияние не только на людей и животных, но и на растения. Астрология может помочь людям в выращивании любых культур и уходе за растениями.


Луна находится ближе всего к Земле из всех небесных тел, поэтому ее влияние на растения самое мощное. Для того, чтобы понять, как стоит действовать в тот или иной период, очень важно знать о двух параметрах — о пребывании Луны в том или ином Знаке Зодиака и о ее фазе. Узнать фазу Луны и ее расположение относительно звезд поможет лунный календарь.

Луна в Знаках Зодиака

Овен: в Овне Луна находится под влиянием стихи Огня. В такие дни не стоит ничего сажать и тревожить посевы, взрослые растения, рассаду. Можно только увлажнять почву.

Телец: в этом Знаке полезно заниматься посадками любых масштабов. Особенно хорошо в такие дни сажать картошку, морковь, редис. Можно осуществлять подкормку растений и обильно их поливать.

Близнецы: это не очень плодовитый Знак, но в нем растения чувствуют себя хорошо. Это значит, что можно рыхлить землю или выставлять домашние растения на свежий воздух.


Рак: в этот период можно замачивать растения, осуществлять подкормку, сажать. Также полезно будет рыхлить почву и заниматься удалением сорняков, вредителей.

Лев: во Льве растениям нужно больше солнечного света и тепла. Если в такой день температура выше обычной, стоит поливать растения и не допускать высушивания земли.

Дева: на Луне в Деве часто подходящая энергетика для посадок и ухода за растениями. Нет никаких ограничений в эти благоприятные дни под влиянием стихии Земли.

Весы: на Луне в Весах стебли и корни становятся слабее, поэтому нужно беречь растения от физического воздействия: от пересадки, от ветра, от повреждения. Лучше не беспокоить культуры и ничего не сажать.

Скорпион: в дни пребывания Луны в этом Знаке полезно высаживать декоративные растения, цветы. Очень важно осуществлять полив растений в эти периоды.

Стрелец: посаженные в такие дни растения будут сильными, крепкими и устойчивыми к вредителям. Стихия Огня защитит их от разрушительного влияния извне.


Козерог: пока Луна в этом Знаке, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют успевать делать все самые необходимые работы в огороде. Растения можно пересаживать, подкармливать, обильно поливать.

Водолей: это самый непредсказуемый в плане энергетики Знак, поэтому лучше в такие периоды ничего не делать. Нужно давать растениям отдыхать.

Рыбы: на Луне в Рыбах важно следить за состоянием почвы и не забывать поливать растения. В этом Знаке Луна благоприятно влияет на рост их надземной части. 

Фазы Луны и уход за растениями

Если под рукой нет лунного календаря, то узнать текущую фазу Луны помогут советы астрологов. Это во многих случаях даже важнее, чем пребывание Луны в том или ином знаке.

Растущая Луна. В эту фазу все соки растения устремляются в верхнюю его часть. Это значит, что на растущей Луне снижается вероятность удачной пересадки или посадки растений. Лучше заниматься надземной частью — убирать вредителей, подрезать и обрезать растения. Поврежденные участки заживают очень хорошо, когда Луна активна.

Убывающая Луна. Когда лунный диск уменьшается, вместе с ним уменьшается и энергетика Луны. Она меняется с необузданной на спокойную. Соки растения устремляются обратно к корням, поэтому можно поливать и подкармливать растения более обильно, чем обычно. Можно также совершать пересадку, высаживать рассаду.

Новолуние. На новой Луне нужно ограничиться поливом и оставить растения в покое. Это не лучший день для активной работы в огороде.

Полнолуние. Любое прямое и косвенное воздействие на растения запрещены. Очень осторожными астрологи советуют быть с хрупкими культурами. Совершать посадок и пересадок не стоит.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и кафе
Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи
Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ
Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
В польском замке нашли клад времен Второй мировой войны
Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов, рассады и урожая
Астрология для садоводов: полезные советы для всходов, посевов,
Правительство утвердило скидки на билеты в двухэтажные поезда для детей
Правительство утвердило скидки на билеты в двухэтажные поезда для
Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%
Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%
Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних
Известный комик ответил на обвинения в совращении несовершеннолетних
Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фаната
Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фаната
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество
Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество

Топ на сегодня

На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей, морщин и пигментации
6 популярных вопросов о миндальной кислоте: как избавиться от прыщей,
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2018: таблица благоприятных дней для посадки рассады
Лунный посевной календарь на май 2019 года
Лунный календарь комнатных растений на март 2019 года
Лунный календарь садовода и огородника на май 2019 года