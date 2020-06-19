"Авито" сообщил о росте спроса на палатки и удочки

Анастасия Иванова

Россияне в июне увеличили спрос на товары для активного отдыха - палатки, рюкзаки и удочки, кроме того, повысился интерес и на товары для обустройства дачного отдыха, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

"В июне 2020 года в России существенно вырос спрос на товары для активного и дачного отдыха по сравнению с июнем прошлого года, обнаружил аналитический центр "Авито". Россияне в отсутствии возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организуют "курорты" на даче", - рассказали в компании.

По данным сервиса, спрос на палатки вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом - на 94%, а количество тех, кто интересуется рюкзаками и спальниками - примерно на треть. В свою очередь спрос на удочки подскочил в 2,5 раза. Надувные лодки стали популярнее почти в полтора раза.

"Среди дачников и обладателей частных домов взлетел спрос на садовые качели: по сравнению с июнем 2019 года ими стали интересоваться в три с лишним раза чаще. Бассейны, гамаки и лежаки также стали в два раза популярнее. Оборудовать дачу набором всех этих товаров обойдется в среднем, примерно, в 52 тысячи рублей", - добавили в "Авито".

По оценке сервиса, стоимость комплекта из палатки, рюкзака и спальника не сильно изменилась за год и в среднем по стране составляет около 15 тысяч рублей, при этом средняя стоимость палатки - 8,19 тысячи рублей. Комплект снаряжения для рыбалки обойдется в 42-46 тысяч рублей с учетом лодки, средняя цена на которую превышает 35 тысяч рублей.