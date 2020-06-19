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Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала кольцо

Белла Торн намекнула на помолвку ​​с Бенджамином Масколо и показала кольцо

Поклонники 22-летней Беллы Торн решили, что она выходит замуж за 26-летнего итальянского певца Бенджамина Масколо. Актриса вчера вечером опубликовала в инстаграме несколько селфи, на которых продемонстрировала кольцо с внушительным бриллиантом (на том самом пальце).




Пара стала встречаться в прошлом году. Звезды вместе вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, не скрывая своих чувств друг к другу.

Мы познакомились в соцсетях. Он утверждает, что я первая прокомментировала одну из его фотографий в инстаграме. Такого не было, но пусть он так думает. В любом случае мы обменялись номерами телефонов и хотели увидеться, но каждый раз, когда Бен приезжал в Лос-Анджелес, я работала где-то еще, а когда я прилетала в Италию, его там не было... И наконец-то мы встретились на фестивале Coachella,

— говорила в интервью звезда.


Белла призналась, что на первой встрече с гитаристом она провела своего рода анкету, игру из 21 вопроса. Торн хотела быстро понять, что перед ней за человек, и могут ли между ними быть отношения.

Он говорил, что не романтик и не любит дарить цветы. Но я не сдалась. В тот вечер за ужином я не могла перестать смотреть на него. Я считала, что он слишком красив для меня. Отношения между двумя людьми подобны плаванию по реке, в которой тут и там камни. Препятствия в нашем случае — это жить на разных континентах, быть известными и так далее. Если ты не изо всех сил пытаешься избежать этих "камней", для меня лучше покончить со всем сразу,

— говорила знаменитость.


Белла бисексуальна и верит в полиаморные отношения. При этом ее молодой человек разделяет те же идеи.

С этой точки зрения я многому у нее учусь. До того, как я узнал ее, я думал, что открыт в этом плане, но теперь я понял, насколько узкими были мои идеи. Благодаря ей я открываю любую возможность,

— говорил Масколо.

 

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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