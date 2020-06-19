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Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию

Без давления. ЦИК выделил главную цель при подготовке к голосованию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что в процессе подготовки общероссийского голосования по поправкам возникли различные сложности, тем не менее важно обеспечить максимальную безопасность голосования для граждан, однако при этом сделать его максимально открытым для общества.

В пятницу Памфилова выступила в эфире Первого канала.

"Основная проблема в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность, развести потоки: кто-то приходит и уходит, чтобы люди не сталкивались, предложить виды голосования на воздухе, расширить голосование на дому. Вот все эти разнообразные виды голосования, при этом обеспечить максимальную открытость для общества, не допустить разного рода административного давления на людей", – цитирует РИА Новости главу ЦИК.


сообщало, что названы регионы РФ, где проведут электронное голосование по поправкам.
# Политика
По материалам: ria.ru

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