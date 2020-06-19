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Без зонтика не выходите: синоптик рассказала о погоде в выходные дни

Без зонтика не выходите: синоптик рассказала о погоде в выходные дни

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В субботу, 20 июня, и в воскресенье, 21 июня, погода в Украине будет практически одинаковой — периодические дожди с грозами и высокая температура воздуха. Сухо будет лишь в восточных районах страны.

«В субботу большинству украинцев не следует выходить из дома без зонтов. При грозах — локально ливни, шквалы, град», — предупреждает синоптик Наталья Диденко.

20 июня в течение дня ожидается от + 26 до + 31 градуса, на востоке страны — до +33 градусов, на западе будет по-прежнему прохладнее — до + 24 + 28 градусов.

В Киеве — местами кратковременный дождь, гроза. Температура — до +28 + 30 градусов. В воскресенье погода практически не изменится.

По прогнозам Натальи Диденко, на следующей неделе ожидается снижение температуры воздуха. Правда, незначительное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отмечала, что нестабильная погода в стране удержится и в начале следующей недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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