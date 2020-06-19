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Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фаната

Билли Айлиш получила запретительный ордер для надоедливого фанатаБилли Айлиш Фото: Globallookpress.com

Американская певица Билли Айлиш пожаловалась в суд на надоедливого фаната Пренелла Руссо и получила запретительный ордер, обязывающий мужчину не приближаться к ней на расстояние в 90 метров. Об этом сообщает TMZ.

Ордер будет действовать три года. Руссо запретили контактировать с артисткой в любой форме.

Айлиш обратилась в суд после того, как поклонник стал появляться возле ее дома. Отмечается, что Руссо приходил к певице домой без маски и перчаток, трогал дверную ручку и звонок.

Артистка подала на Руссо в суд в мае. Сообщалось, что мужчину прогоняла охрана, однако фанат возвращался к дому исполнительницы. По словам Айлиш, Руссо приходил к ее дому семь раз. Его дважды задерживала полиция, однако поклонника не посадили в тюрьму из-за ограничений, установленных в США из-за пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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