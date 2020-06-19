Бизнес Галустяна и Реввы прогорел

Вадим Карасев

Фото: Chris Emil / imago-images.de / Globallookpress

Фирма «Эйс Гейминг», совладельцами которой являются российские комики Михаил Галустян и Александр Ревва, прогорела, сообщает Mash. По информации источника, организация занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO.

Галустяну в компании принадлежит 20 процентов, Ревве — 5. Отмечается, что бизнес с самого основания в 2016 году работал в минус, а в 2019-м показал убыток на 2,4 миллиона рублей. Mash пишет, что сайт компании в настоящий момент недоступен, а ее социальные сети обновлялись в последний раз в 2017 году.

Галустян в октябре 2019 года ушел с телеканала ТНТ на СТС. Он утверждал, что с бывшим работодателем из-за денег не ссорился. За время работы на ТНТ комик был резидентом Comedy Club, снялся в юмористическом скетчкоме «Наша Russia», в котором исполнил шесть ролей.

Ревва является действующим резидентом Comedy Club. В 2019-м он вошел в список юмористов с самыми высокими гонорарами за корпоративы: сообщалось, что комик выступает за два миллиона рублей.