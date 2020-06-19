Бьюти-дайджест: от макияжа для персонажей игры The Sims до косметики от Канье Уэста

Вадим Карасев

Канье Уэст собирается запустить косметическую линию, MyBook и "Библиотека ароматов" представили коллекцию по мотивам шедевров литературы, М.А.С объявил о коллаборации с популярной игрой The Sims, а Clarins перечислит 100 рублей за каждый пост в поддержку #ДвижениеПротивБАС. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Yeezy, возможно, скоро запустит косметическую линию

Судя по всему, скоро Ким Кардашьян и Кайли Дженнер придется подвинуться! По сообщению TMZ, Канье Уэст может пойти по стопам своей жены, поскольку недавно рэпер и дизайнер подал заявку на торговую марку для производства бьюти-средств Yeezy.





Канье Уэст

Товарный знак был зарегистрирован 2 июня. Он дает право на производство косметики, средств по уходу за волосами, масок для лица, увлажняющих средств, лаков для ногтей, духов и даже продуктов для тела, кремов для бритья и дезодорантов.

Это не первая попытка рэпера запустить свой бьюти-бренд. В 2017 году он подал заявку на регистрацию торговой марки Donda, названную в честь его матери, которая скончалась в 2007 году. Однако тогда что-то пошло не так, и свет линейка так и не увидела. Надеемся, в этот раз все удастся.





Чем пахнут "Анна Каренина" и "Мертвые души": коллекция ароматов по мотивам шедевров литературы

Книжный сервис по подписке MyBook и "Библиотека ароматов", представитель бренда Demeter в России, выпустили коллекцию ароматов MyBook Perfumes. Вдохновением послужили классические произведения.

В коллекцию вошли 14 парфюмерных композиций: 7 посвящены известным книгам отечественных писателей и столько же — зарубежным.





Так, "Анна Каренина" перенесет в заснеженную Москву, "Преступление и наказание" напомнит знакомый с детства запах ржаного хлеба, а "Вишневый сад", как многие успели догадаться, подарит аромат цветущей сакуры. Тем, кто соскучился по запаху соленого океана, наверняка понравится аромат "Алые паруса".

Есть и парочка нетривиальных вариантов: композиция "Мертвые души" соткана из смеси классических белых цветов и красного дерева (именно так, считают создатели, пахнет в похоронном бюро).

В основе аромата "Алиса в Стране чудес" — запах чая "Эрл Грей", "Таинственный остров" — это ноты красного лайма, а "Гордость и предубеждение" пахнет как земля после ливня.

Библиофилам придется поторопиться: коллекция будет доступна для продажи на сайте "Библиотеки ароматов" на протяжении всего лишь 10 дней: с 17 по 27 июня. Стоимость флакона — 1 850 рублей.

М.А.С объявил о коллаборации с популярной игрой The Sims

Теперь игроки смогут экспериментировать с макияжем M.A.C на этапе создания своего героя (сима), когда настраиваются все параметры персонажа. Функция доступна в качестве бесплатного базового обновления игры.

Директор по макияжу марки Ромеро Дженнингс разработал множество разных образов, начиная от культовых классических и заканчивая теми, что мы видим сегодня на подиуме.





Можно выбрать макияж губ, лица и глаз, позволяя использовать оттенки из широкого ассортимента продуктов M.A.C.

Я получил огромное удовольствие, перенося в цифровой формат все образы, которые я создавал для бесчисленных фотосессий, мастер-классов, поп-звезд и сотен недель моды. Сейчас, когда многие из нас остаются дома, наш совместный проект вдохновит симмеров попробовать себя в качестве визажистов и подарит им такие возможности для самовыражения, какие эта игра еще никогда не давала. Мне не терпится увидеть макияж, который они сделают в игре и реальной жизни,

— говорит Ромеро Дженнингс.

Дни друзей Kiehl's: скидки на все средства 20%

С 15 по 21 июня на сайте и во всех бутиках Kiehl's проходят Дни друзей, во время которых действует 20-процентная скидка на все.

Бренд, который не устраивает традиционных распродаж и сезонных сейлов, сейчас решил порадовать своих поклонников. Самое время приобрести по приятной цене легкий увлажняющий крем (1 912 руб. со скидкой), концентрат для лица с маслом конопли для всех типов кожи (3 032 руб.), крем для кожи вокруг глаз с авокадо (1 920 руб.), солнцезащитный гель SPF 50 против негативного воздействия окружающей среды (2 816 руб.) и тоник-бестселлер с календулой для нормальной и жирной кожи (2 432 руб.).





Clarins перечислит 100 рублей за каждый пост в поддержку #ДвижениеПротивБАС

21 июня отмечается международный день борьбы с БАС (БАС — боковой амиотрофический склероз) или как его еще называют — болезнь Стивена Хокинга. Это — редкое и неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать, при этом оставаясь в сознании.





19 июня фонд "Живи сейчас" при поддержке компании Clarins и других партнеров запускает 10-часовой марафон #ДвижениеПротивБАС: 10 часов подряд профессиональные спортсмены, артисты и блогеры будут делиться своими навыками, советами и лайфхаками, как продолжать движение в любой ситуации.





Цель проекта — собрать 2 миллиона рублей на работу уникальной службы помощи людям с БАС, которая действует в фонде "Живи сейчас".

В марафоне примут участие многие звезды, среди которых Александра Ревенко, Нелли Уварова, Глафира Тарханова, Ольга Кабо, Лукерья Ильяшенко, Анна Чурина, Светлана Хоркина, Арина Шарапова, Евгения Воскобойникова, Тутта Ларсен и многие другие.

Поддержать акцию фонда "Живи сейчас" #ДвижениеПротивБАС и оказать помощь тем, для кого движение — бесценно, очень просто. Достаточно опубликовать в микроблоге пост. За каждую выложенную фотографию с хэштегом #ДвижениеПротивБАС компания Clarins перечислит 100 рублей в поддержку фонда.