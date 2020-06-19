Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Вадим Карасев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Газете" сообщил, что в общей сложности более 30 депутатов Госдумы уже переболели или еще болеют Covid-19.

Лечение они проходят в Центральной клинической больнице или в родных регионах. Политик добавил, что в период коронавируса нижняя палата парламента регулярно собиралась на заседания. Приходилось прибегать к мерам предосторожности — носить маски. Исключение делалось только для выступающих с трибуны, так как в этом случае можно обеспечить необходимую дистанцию.



Володин пожаловался, что в зале приходится отключать кондиционер. Из-за этого людям тяжело работается.

"Мы еще отключаем кондиционирование зала, чтобы депутаты не заражались друг от друга. И в этой связи, особенно при такой температуре, работать на протяжении длительного времени непросто", — рассказал председатель Госдумы.

18 июня стало известно, что коронавирусом заразился 79-летний Нурсултан Назарбаев. Врачи уверяют, что опасности для него нет.



