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Более трех месяцев консультируют педагогов и родителей операторы горячей линии Минпросвещения России

Более трех месяцев консультируют педагогов и родителей операторы горячей линии Минпросвещения России

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения продолжает свою работу на протяжении трех месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за это время поступило 53 320 обращений, из них в течение последней недели операторы провели 658 консультаций.

Больше всего вопросов традиционно задавали москвичи, жители Санкт-Петербурга и Московской области. В числе лидеров – Свердловская, Саратовская и Воронежская области.

В этот период выросло количество вопросов от сотрудников администраций школ и региональных органов управления образованием. Их интересовало, надо ли переоформлять аттестаты, выданные до 15 июня.

Операторы разъясняли, что согласно приказу Минпросвещения России аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, являются действительными.
Родители задавали вопросы о порядке получения медалей и оформления к ним удостоверений. Их также интересовали организационные вопросы, касающиеся проведения единого государственного экзамена.

Специалисты горячей линии информировали, что аттестационная кампания в 11-х классах будет организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. На входе у участников и организаторов измерят температуру, аудитории предварительно продезинфицируют. Проведение ЕГЭ по русскому языку, самого массового из всех выпускных экзаменов, разделят на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Родители также интересовались порядком зачисления в профильные классы, перспективами дистанционного обучения.

Операторы напоминали, что Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов неоднократно подчёркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов, что обучение на дому в последней четверти было связано, прежде всего, с заботой о сохранении здоровья детей.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.

# Общество
По материалам: edu.ru

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