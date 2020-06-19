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Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство

Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабствоФото: Брайан Смит / РИА Новости

Большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos. Результаты опроса приводит ТАСС.

Большинство жителей США, 73 процента, высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. Также 56 процентов не поддержали идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, однако 42 процента с ними не согласились.

Около четверти опрошенных (26 процентов) поддержали осуществление выплат, большинство сторонников этой идеи оказались афроамериканцами.

Ранее в июне члены Демократической партии палаты представителей Конгресса США во главе со спикером Нэнси Пелоси решили выступить за демонтаж статуй конфедератов-рабовладельцев, выставленных в Капитолии. Демократы начали разработку законопроекта по возвращению памятников обратно в музей или в штаты, которые они представляют.

Официально рабовладение было запрещено в 1863 году, однако ряд южных регионов США продолжал сопротивляться. Таким образом, окончательной отмены строя удалось добиться лишь в 1865 году. Так, 19 июня 1865 года рабство было официально запрещено в Техасе. Он был последним из конфедерации южных штатов, где утвердилось новое законодательство. 19 июня ежегодно отмечается в 47 из 50 штатов страны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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