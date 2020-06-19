Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Сегодня, 01:00 Анастасия Иванова
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.
"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал РИА Новости Николаев.
В конце мая стало известно, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.
Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.
По материалам: ria.ru