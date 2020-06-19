Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер

Анастасия Иванова

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя региона Олег Николаев.

"У меня есть подтверждение по официальным каналам", — сказал РИА Новости Николаев.

В конце мая стало известно, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, его подключили к аппарату ИВЛ.

Путин отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.