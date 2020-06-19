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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.

"Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых", - сообщил регулятор в пресс-релизе.

ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения политики, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно. При этом одним из вариантов решения регулятора в июне она называла шаг в 1 процентный пункт.


Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых. Эксперты ожидали от ЦБ такого решительного шага из-за необходимости скорейшего восстановления экономики, отмечая, что такую возможность регулятору предоставляют низкие уровни инфляции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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