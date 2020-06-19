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Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году

Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году
Банк России сохранил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году в 4-6%, при этом отмечает, что сокращение ВВП во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось, говорится в пресс-релизе регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года - оно может достигнуть 8%. В конце мая она не исключала, что спад ВВП РФ во втором квартале может быть сильнее. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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