Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом

Вадим Карасев

Изображение: Globallookpress.com

Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством некоторых своих представителей в прошлом. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, в Банке Англии, отвечающем за управление денежно-кредитной политикой страны, признали «неприемлемой частью истории» торговлю товарами, произведенными трудом невольников, в XVIII и XIX веке. Руководство также пообещало, что банк больше не будет использовать изображения бывших управленцев, которые использовали рабский труд.

Государственная Христианская церковь Англии признала, что некоторые ее епископы и священники владели плантациями, где использовали рабский труд, и назвала это позором для церкви.

12 июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принес извинения за свои слова о том, что в Австралии не было рабства, после того как его комментарии вызвали возмущение и обвинения в том, что он игнорирует историю принудительного труда в стране.

В январе сообщалось, что архиепископы британских графств Кентербери и Йорк принесли публичные извинения за выпущенное ранее руководство, в котором секс считается приемлемым только для мужчины и женщины, состоящих в законном браке.