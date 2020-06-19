Число безработных в ХМАО выросло в 3,9 раза за два месяца, заявила губернатор

Алексей Вольцев

В Ханты-Мансийском автономном округе коронавирус серьёзно повлиял на занятость, сказала губернатор региона Наталья Комарова на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации о приоритетах корпоративной социальной ответственности после коронавируса.

«Коронавирус уже повлиял на занятость в регионе — в апреле — мае число безработных увеличилось в 3,9 раза, это достаточно заметно для нашего региона. Несмотря на то что у нас низкая база по безработице, такое увеличение мы фиксируем как тревожное», — сказала Комарова.

В этой связи стабилизация рынка труда в регионе, по её словам, один из приоритетов восстановительного периода, что отражено в региональном плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. «Он, безусловно синхронизирован с национальным планом действий (по восстановлению экономики. — Прим. ред.)», — сказала губернатор.

Перспективным направлением в регионе она считает самозанятость, беспрецедентный рост которой зафиксирован с начала года. «По количеству самозанятых мы фиксируем рост в 7,6 раза в этом году. В начале года их было 978, теперь — почти 7500», — сообщила губернатор.

Приоритетным направлением для региона, по словам Натальи Комаровой, также является развитие некоммерческого сектора. Доля рынка социальных услуг, на котором оказываются услуги негосударственными организациями, составляют 14,7 процента — это около 3 млрд рублей в год. Получателями услуг этих организаций являются более 200 тысяч югорчан, сообщила губернатор.