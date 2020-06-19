Число умерших россиян с коронавирусом превысило 7,8 тысячи

Вадим Карасев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 7841, за последние сутки зафиксирован 181 летальный исход. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 19 июня.

человек умер в России после заражения коронавирусом по состоянию на 19 июня

За последние сутки в России выявлено 7972 случая коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 569 063 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 19 июня превысило 8,46 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 115,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 453 289 инфицированных, 4,14 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.