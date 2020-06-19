«Что изменится, если 5 минут в день...». Простые упражнения, которые стоит попробовать каждому

Вадим Карасев

Для того, чтобы изменить свою жизнь и внутреннее состояние к лучшему, достаточно всего лишь пяти минут в день. Есть простые советы, которые помогут вам стать успешнее и удачливее.

Существует множество простых советов о том, как восстановить биополе. Они способны сделать вас счастливее, но порой они требуют больших вложений времени. Нижеописанные методики и упражнения — идеальный вариант для ленивых людей или тех, кто не хочет тратить много времени из-за его патологической нехватки.

Пять минут обниматься с близким человеком

Эта простая пятиминутка поможет укрепить любовь и любые отношения. Например, у пары начались проблемы в любви. Люди отдаляются друг от друга, поэтому им необходимо как-то вернуть чувства и стать ближе.

Эксперты в области биоэнергетики и специалисты сайта dailyhoro.ru советуют попробовать практику пяти минут объятий каждый день. Это может быть утро, вечер, день — что угодно. Главное, чтобы влюбленные обнимались четко в одно и то же время. Это должно помочь наладить контакт и стать вновь близкими людьми друг для друга.

Этот совет помогает также с родителями и с детьми. Если человек живет один, ему можно завести кошку или собаку, чтобы обнимать животное. Эффект от таких объятий будет не хуже. Считается, что когда два биополя соприкасаются так тесно, они насыщаются энергией. Пять минут в день для хорошего настроения и крепкой любви — это совсем немного.

Пять минут зарядки по утрам

Зарядка — это польза не только для тела, но и для души и энергетики. Вы станете более продуктивными и будете меньше уставать. В интернете существует огромное количество видеороликов с пятиминутными зарядками.

Можно заменить силовую зарядку на йогу. Есть три упражнения, которые усилят вашу энергетику. Растяжка или любая другая физическая активность — это отличный способ начать день. Люди, которые взяли за привычку начинать день с физических упражнений, отмечают, что их жизнь в то же время начала преображаться. Такая привычка укрепляет биополе, позволяет меньше болеть и уставать.

Всего пять минут в день изменят жизнь кардинальным образом. Можно делать зарядку вместе со второй половинкой, чтобы было проще и интереснее.

Пять минут медитации

Медитировать лучше утром или вечером. Утренние медитации — самые полезные. Многие думают, что научиться медитировать сложно, но это не так. Для этого также не нужно много времени. Пяти минут в день вполне достаточно. Главное — создать хорошие условия.

Во-первых, для медитации желательны полная тишина и спокойствие вокруг. Именно по этой причине эксперты рекомендуют медитировать, пока все домашние спят или когда они ушли по делам. Пять минут погружения в себя сделают вас более уверенными, продуктивными и оптимистичными. Главное — во время медитации не думать о сиюминутных проблемах и фокусироваться на приятных ощущениях и собственном глубоком дыхании.

В сочетании с физическими упражнениями и пятиминутными объятиями медитации будут еще более действенными и полезными.

Пять минут общения с собой

Для этой ежедневной полезной практики можно выделять даже меньше пяти минут. Суть ее заключается в том, чтобы говорить себе что-то приятное перед зеркалом утром или перед сном.

Тем, кто постоянно вынужден решать различные проблемы в течение дня, можно подходить к зеркалу с утра и говорить себе: «Ты со всем справишься», «Ты сильный/сильная», «Все будет хорошо, удача с тобой», «Тебя любят и ты любишь». Это некое самовнушение, которое действительно работает, если представлять себе, что вы говорите это себе со стороны. Данный простой ритуал может повысить уверенность в себе.

Можно каждый день говорить себе перед сном: «Все плохое остается в этом дне, а завтра этого уже не будет» или «Я оставляю все плохие мысли тут». Многие ученые уверены в том, что разговоры с самими собой перед зеркалом — это не патология и не отклонение, а реальный способ помочь себе настроиться на нужный лад.