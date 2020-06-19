Что нужно знать, чтобы быть хорошей хозяйкой?

Анастасия Иванова

Какая женщина не хочет, чтобы все ее считали прекрасной хозяйкой? Но чтобы стать такой, требуется много-много опыта. Раньше, хорошей хозяйкой можно было стать только к старости, а вот в наше современное время, все секреты, которые должна знать женщина, чтобы окружающие люди видели, как она хороша, можно узнать и у нас.

Итак, несколько маленьких хитростей для большой хозяйки.

Если ванна в вашей квартире всегда чистая, но от времени немного пожелтела, то убрать желтизну поможет обычный уксус. Достаточно всегда, когда вы ее моете, добавлять немного уксуса, дать постоять намазанной несколько минут. Спустя 2-3 таких мытья, ванна снова засияет, как новенькая.Если вы моете что-то, что покрыто масляной или эмалевой краской, то ни в коем случае не добавляйте мыло или соду. Дело в том, что эти средства действуют так, что пропадет весь блеск. И ваши поверхности станут тусклыми, а выглядеть будут недостаточно чистыми. Если загрязнения сильные, и их не взять чистой водой, то добавляйте немного нашатырного спирта.Если вам часто приходится покупать новые метелки, это вовсе не значит, что вы хорошая хозяйка и часто убираете. Это значит только то, что вы не умеете обрабатывать новую метлу, чтобы она прослужила намного дольше. Секрет прост-после того, как принесли новую метелку из магазина, обдайте ее хорошенько кипятком или замочите в горячую воду. Она станет немного мягче и не будет ломаться, и крошиться.





Пора мыть окна? Не добавляйте мыло. Оно образует пленку на окнах, которую очень сложно смыть. Проще сказать-вы потратите больше времени на то, чтобы ее смыть, чем на то, чтобы вымыть основную грязь.Если вы любите экстравагантность, и в вашем доме много интересных поделок, то, наверное, есть и из соломы. Чтобы вернуть им былую золотистость, достаточно пройтись по ним щеточкой, которая смочена в соленой воде.Хотите немного освежить цвет старого ковра? И это возможно. С вечера посыпьте ковер мелкой солью. Распределите ее по ковру равномерно. Утром просто соберите влажной тряпочкой и пропылесосьте.Хотите, чтобы линолеум прослужил как можно дольше и при этом оставался таким же ярким? Тогда вам придется потрудиться, моя его. От мыла, нашатырного спирта и соды линолеум тускнеет. Поэтому не добавляйте эти средства и тогда ваш пол будет ярким долго.

Вроде бы ничего секретного. Но те, кто пользуется этими секретами, будет выглядеть лучше, на фоне остальных хозяек.