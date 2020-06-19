Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова

Вадим Карасев

Николай ЦискаридзеФото: Илья Питалев / РИА Новости

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал реакцию людей на ДТП Михаила Ефремова. Об этом он написал в своем Instagram.

Артист заявил, что сам пережил «необоснованную травлю» и ему знаком страх, когда из «любого электрического прибора» льются потоки грязи. Цискаридзе отметил, что сейчас Ефремов находится в тяжелом положении и чудовищном моральном состоянии, которое не стоит усугублять.

«Не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова», — сказал Цискаридзе.

Ранее 19 июня актер Александр Домогаров заявил, что «катастрофа, которая произошла с Мишей — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей"». В связи с этим Домогаров сказал, что у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда не будет теперь чувствовать уважения.

8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следи наркотиков.