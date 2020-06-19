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Девушка доверилась интуиции на свидании и довела парня до слез

Девушка доверилась интуиции на свидании и довела парня до слезФото: Globallookpress.com

22-летняя девушка отправилась на свидание с 21-летним парнем, с которым познакомилась в Tinder, и довела его до слез. Она рассказала на Reddit, что во время встречи она заподозрила неладное, решила довериться интуиции и выяснила, что юноша оказался на несколько лет младше, чем указал в своем профиле.

«Когда мы встретились в кофейне, он выглядел как на фотографиях, но немного моложе, поэтому я задумалась о его возрасте», — написала автор поста. Девушка решила предложить ему выпить спиртного после кофе. Молодой человек занервничал и предложил просто поужинать, хотя в переписке говорил ей, что употребляет алкоголь. Рассказчицу также насторожило то, что при встрече он упоминал не то место работы, что в переписке.

После свидания она попросила отвезти ее домой. Затем девушка сообщила молодому человеку о всех несоответствиях между его поведением в реальной жизни и в переписке и потребовала показать документы. Парень расплакался, попросил прощения и протянул ей ID-карту. Выяснилось, что ему 18 лет, а не 21.

Подруга девушки, узнав о случившемся, сказала, что ей не стоило так позорить юношу. Сама автор поста призналась, что не хотела доводить его до слез и чувствовала себя очень неловко. Однако в комментариях на Reddit многие встали на ее сторону. «Это манипуляция и это мерзко. Если бы ты этого не сделала, более вероятно, что он продолжил бы поступать так же с другими женщинами», — написал humhallelujahh и посоветовал девушке пожаловаться на профиль парня в Tinder. Пользователь с ником Tacobelley похвалил автора поста за то, что она доверилась своей интуиции, а также обратил внимание на то, что ее могли бы обвинить в совращении несовершеннолетнего, если бы он был немного младше.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее отец случайно узнал, что ее муж — трансгендер. В конце ссоры женщина обругала отца матом, а позже засомневалась, правильно ли она поступила. В комментариях многие поддержали автора поста и выразили уверенность в том, что «гомофобы заслуживают такого отношения».

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По материалам: lenta.ru

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