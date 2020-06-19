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Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по поправкам

Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по поправкам

Электронный формат голосования по поправкам в Конституцию исключает возможность фальсификации результатов и подходит для пожилых людей. Такое мнение высказал заслуженный работник культуры РФ, директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"К электронной форме голосования я отношусь хорошо. Мне кажется, что подделать в этом процессе все равно ничего нельзя: я даю свой телефон, адрес места жительства. Я не откажусь, что голосовал, если спросят. Почему нет?", - сказал он

Варшавер также отметил, что голосование онлайн в первую очередь удобно тем людям, которые ограничены во времени или не имеют возможности посетить участок, а также пожилым людям.

"Понятно, что электронная форма в первую очередь удобна тем людям, которые не имеют времени или возможности прийти на избирательный участок. В том числе людям пожилым, с большим количеством серьезных хронических заболеваний. Человек может высказать свое решение о поправках в Конституцию, не выходя из дома. Но у каждого своя голова на плечах. Я говорю только от своего имени - буду голосовать электронно», - отметил Марк Варшавер.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос через интернет. Подробности способах голосования можно узнать на сайте 2020og.ru.

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По материалам: uposters.ru

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