Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram

Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в TelegramФото: Albert Gea / Reuters

Тайна личной переписки останется фундаментальным принципом Telegram во всех странах. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, разблокировка Telegram на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность.

Дуров добавил, что в результате разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram. Также станут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.

Кроме того, отметил разработчик, действия российских властей по разблокировке мессенджера станут хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». «Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — указал Дуров.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей.

18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стало возможной после согласования с Генеральной прокуратурой.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
"Авито" сообщил о росте спроса на палатки и удочки
"Авито" сообщил о росте спроса на палатки и удочки
Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram
Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram
Наталья Водянова, Яна Рудковская, Тина Канделаки и другие гости на благотворительной онлайн-вечеринке
Наталья Водянова, Яна Рудковская, Тина Канделаки и другие гости на
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
«Что изменится, если 5 минут в день...». Простые упражнения, которые стоит попробовать каждому
«Что изменится, если 5 минут в день...». Простые упражнения, которые
Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях
Крупнейшая нефтяная компания мира объявила о массовых увольнениях
Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по поправкам
Директор "Ленкома" поддержал электронный формат голосования по
Молния убила ребенка в Петербурге
Молния убила ребенка в Петербурге
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
Володин рассказал о будущем России «после Путина»
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Топ на сегодня

Что пишут в Телеграме: 17 июня
Что пишут в Телеграме: 17 июня
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
На Кубани определили победителей программы «Земский учитель»
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
Россия прокомментировала обвинения в убийстве соратника Басаева
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»
В Белоруссии выдвинули обвинения руководству «Газпрома»

Еще по теме

Дуров не будет передавать властям РФ ключи от Telegram
Telegram вернулся в App Store
Дуров оспорит штраф для Telegram
Дуров планирует обжаловать решение суда о штрафе Telegram