Дуров пообещал сохранить тайну личной переписки в Telegram

Вадим Карасев

Фото: Albert Gea / Reuters

Тайна личной переписки останется фундаментальным принципом Telegram во всех странах. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, разблокировка Telegram на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность.

Дуров добавил, что в результате разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram. Также станут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.

Кроме того, отметил разработчик, действия российских властей по разблокировке мессенджера станут хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов». «Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — указал Дуров.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей.

18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стало возможной после согласования с Генеральной прокуратурой.