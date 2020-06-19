Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавирусаФото: Yves Herman / Reuters

Лидеры 27 стран ЕС ожидаемо провалили переговоры по долгосрочному плану спасения Европы от последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg по итогам саммита стран союза, который прошел 19 июня по видеоконференции.

Страны не смогли договориться по поводу создания фонда восстановления Европы, концепцию которого в мае представила Еврокомиссия (ЕК). Согласно ее плану, Брюссель должен занять под гарантии ЕС на рынках капитала 750 миллиардов евро и выдать их пострадавшим экономикам и отраслям в виде грантов и кредитов. На долю первых отводится 500 миллиардов евро, на долю вторых только 250 миллиардов.

Обсуждение плана 19 июня на уровне всех стран союза прошло впервые и его согласование изначально было обречено. Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государства, однако пока его поддерживают Франция, Германия и наиболее пострадавшие от коронавируса страны юга Европы. Богатые северные экономики в лице Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции выступают против предоставления субсидий на сотни миллиардов евро и соглашаются только на кредитование пострадавших стран.

В пятницу Германия и Франция, которые являются самыми большими экономиками Европы, настояли на сохранении размера фонда и выступили за то, чтобы план был согласован в июле. Власти Дании в ходе видеоконференции заявили, что настроены на достижение договоренности по поводу фонда до конца лета. При этом Копенгаген настаивает, чтобы размер фонда был меньше, а день направлялись только на помощь наиболее пострадавшим странам. Австрия, которая является сторонником бюджетной дисциплины, со своей стороны заявила, что, по ее мнению, деньги в рамках фонда должны выдаваться пострадавшим странам только в обмен на реформы. Средства не должны идти исключительно на стимулирование спроса.

В ходе переговоров канцлер Германии Ангела Меркель напомнила партнерам по ЕС, что Евросоюз столкнулся с самым сильным спадом со времен Второй мировой войны. Вместе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард она предупредила другие государства, что промедление с согласованием плана восстановления экономики обернется для Европы ужасными последствиями. Следующий этап переговоров по поводу плана восстановления пройдет в июле. Тогда лидеры стран ЕС смогут обсудить вопросы не по видеосвязи, в лично.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Минэкономразвития: Падение ВВП России в мае сократилось до 10,9%
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
Выставку в Историческом музее можно посетить по предварительной записи
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной фотографии
Девушка нашла не знавшего о ее существовании отца благодаря одной
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи
В Подмосковье откроют все магазины
В Подмосковье откроют все магазины

Топ на сегодня

Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой торговли
Опасения второй волны коронавируса давят на рынки: Итоги биржевой
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
Снятый во время коронавируса в Zoom хоррор вошел в топ кино США
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry

Еще по теме

Европа согласовала план по спасению экономики
Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евро
Европа запустила «печатный станок» из-за кризиса
Разработан новый план спасения Европы