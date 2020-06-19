Евросоюз одобрил продление санкций против России

Вадим Карасев

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лидеры стран Евросоюза одобрили продлить на полгода экономические санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений.

Накануне Совет Евросоюза утвердил продление экономических санкций против России из-за Крыма на год. Экономические ограничения были продлены без внесения изменений к ним.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.