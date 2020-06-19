ФАС проверяет причины резкого скачка цен на бензин Аи-95

Вадим Карасев

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) приступила к проверке причин рекордного повышения цен на бензин марки Аи-95, сообщила пресс-служба федерального органа исполнительной власти.

Известно, что стоимость бензина этой марки на международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга (СПбМТСБ) достигла рекорда, по национальному индексу цена бензина Аи-95 выросла до 56,7 тыс. рублей за одну тонну.

По словам Андрея Цариковского, заместителя главы ФАС, служба отправила соответствующие запросы на биржу, а также рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить необходимое удовлетворение спроса и увеличить объем предложений на бирже.

Цариковский подчеркнул, что если в ходе проверки будет выявлен сговор, то виновных ждёт наказание по антимонопольному законодательству, вплоть до уголовной ответственности.

Руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС РФ Армен Ханян заявил, что сейчас ведётся проверка и анализируется работа НК на предмет злоупотреблений доминирующего положения и сговора. При обнаружении нарушений без промедления будут приняты меры антимонопольного реагирования, сообщает ТАСС.

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