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Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество

Галерея "Триумф" представит выставку о влиянии пандемии на общество
Галерея "Триумф" представит групповую выставку "Чрезвычайное положение", на которой покажет работы, демонстрирующие влияние пандемии на общество, сообщает пресс-служба галереи.

Экспозиция будет работать с 19 июня по 19 июля. В ней принимают участие Александр Виноградов, Владимир Дубосарский, Александр Бродский, Айдан Салахова, Алиса Йоффе и другие современные художники.

"Выставка "Чрезвычайное положение" — попытка наблюдения за текущей ситуацией, за реакциями на нее и прогнозирование сценариев возможного будущего. Экспозиция объединяет пять разделов, каждый из которых предлагает анализ и наблюдение за новыми и знакомыми социокультурными процессами, которые трансформировались под натиском пандемии", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.


сайте галереи.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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