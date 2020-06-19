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Где в России самые чистые пляжи, отмеченные «голубым флагом»

Где в России самые чистые пляжи, отмеченные «голубым флагом»

В России наконец-то стартует курортный сезон. Самое время узнать, где в нашей стране самые чистые пляжи, отмеченные специальной наградой – «голубым флагом», и какие отели и санатории расположены рядом с ними.  


В РОССИИ – 24 ПЛЯЖА С «ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ»

Во всем мире уже 20 лет лучшим пляжам присуждается «голубой флаг». Это почетный статус присваивается пляжным территориям за чистоту вод и благоустройство только на один сезон, так что из года в год арендаторам и собственникам пляжей приходится подтверждать их экологическое качество.

Россия участвует в международном проекте Blue flag с 2017 года. В 2020 году 24 пляжа нашей страны удостоены «голубого флага».

В Калининградской области таких пляжей 2, в Крыму – 1, в Сочи – 21. У Сочи особенный прогресс: в прошлом году 13 пляжей курорта были отмечены экологической наградой, а в 2018 г. таких объектов там было 6.

Всего в мире «голубой флаг» имеют около 3,5 тыс. пляжей. Мировые лидеры по их количеству – Испания, Греция, Турция, Италия и Франция.


ПЛЯЖИ С «ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ» В СОЧИ
«Чайка»
«Взморье»
Пляж санатория «Юг»
Песчаный пляж «Ривьера»
Пляж санатория «Заполярье»
«Приморский»
«Приморский-1» напротив Зимнего театра
«Приморский-2»
Пляж имени «Мориса Тореза», рядом с санаторием им.Мориса Тореза, отелями Pullman, Mercure Sochi Centre и апарт-отелем Brevis
Пляж отеля Swissôtel Resort Sochi Kamelia
«Чайка Детский»
Пляж«Имеретинка– 1»
Пляж отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa
Пляж города-отеля «Бархатные Сезоны»
Пляж отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre
Пляж отеля «Бридж Резорт»
Пляж оздоровительного комплекса «Дагомыс»
«Багратион» 
«Огонёк 1»
«Огонёк 2»
Пляж отеля «Рэдиссон Лазурная»
ПЛЯЖИ С «ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ» В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В поселке Янтарный два пляжа с Blue flag. Один расположен недалеко от шахты «Анна», а второй — возле парка Беккера.


ПЛЯЖИ С «ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ» В КРЫМУ

Пока единственный пляж с «голубым флагом» в Крыму – это Массандровский пляж в Ялте.  Этот черноморский пляж получил награду в 2017 г. и с тех пор ее постоянно подтверждает.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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