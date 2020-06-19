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Генпрокурор Украины сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко

Генпрокурор Украины сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко

Генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом 18 июня заявила глава надзорного ведомства Ирина Венедиктова в ходе своего выступления на брифинге в Киеве.

«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия — эти три производства были закрыты при отсутствии состава преступления», — заявила Венедиктова.


Она напомнила, что все эти производства были инициированы по заявлению известного юриста Андрея Портнова, который при президенте Викторе Януковиче занимал пост замглавы его администрации.

Генпрокурор подчеркнула, что в отличие от перечисленных производств, дело о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко было открыто по заявлению главы этого органа.

Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, в настоящее время расследуется около 20 уголовных дел.

Как сообщало ИА Newstes, 18 июня в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Петра Порошенко по делу о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Однако суд никакого решения так и не принял, заседание перенесли на 1 июля.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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