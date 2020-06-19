Генпрокурор Украины сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко

Лидия Мартынова

Генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом 18 июня заявила глава надзорного ведомства Ирина Венедиктова в ходе своего выступления на брифинге в Киеве.

«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК, назначения членов Высшего Совета правосудия — эти три производства были закрыты при отсутствии состава преступления», — заявила Венедиктова.





Она напомнила, что все эти производства были инициированы по заявлению известного юриста Андрея Портнова, который при президенте Викторе Януковиче занимал пост замглавы его администрации.

Генпрокурор подчеркнула, что в отличие от перечисленных производств, дело о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко было открыто по заявлению главы этого органа.

Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, в настоящее время расследуется около 20 уголовных дел.

Как сообщало ИА Newstes, 18 июня в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Петра Порошенко по делу о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Однако суд никакого решения так и не принял, заседание перенесли на 1 июля.