Генпрокурор Украины сообщила о закрытии трех уголовных дел против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины закрыла три уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Об этом 18 июня заявила глава надзорного ведомства Ирина Венедиктова в ходе своего выступления на брифинге в Киеве.
Она напомнила, что все эти производства были инициированы по заявлению известного юриста Андрея Портнова, который при президенте Викторе Януковиче занимал пост замглавы его администрации.
Генпрокурор подчеркнула, что в отличие от перечисленных производств, дело о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко было открыто по заявлению главы этого органа.
Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, в настоящее время расследуется около 20 уголовных дел.
Как сообщало ИА Newstes, 18 июня в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Петра Порошенко по делу о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Однако суд никакого решения так и не принял, заседание перенесли на 1 июля.