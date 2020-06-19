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Группе ученых удалось раскрыть тайну «сдувшегося мяча» из Антарктиды

Группе ученых удалось раскрыть тайну «сдувшегося мяча» из Антарктиды

Группе ученых из разных стран пришлось проделать колоссальную работу для выяснения природы таинственного ископаемого, обнаруженного 9 лет назад в Антарктиде. Находка в форме «сдувшегося мяча» оказалась яйцом, отложенным огромной морской рептилией около 68 млн. лет назад, сообщает журнал Nature.

Тщательное изучение ископаемого подтвердило предположение ученых о том, что перед ними яйцо из позднего мелового периода. Оно отличается от известных яиц нелетающей слоновой птицы по структуре скорлупы. Скорлупа найденного яйца, примерно, в 5 раз тоньше, мягкая, и имеет большое сходство со скорлупой яиц, которые откладывают сохранившиеся ящерицы и змеи (лепидозавры).

И хотя ископаемое идентифицировать не удалось, выводы исследователей подтверждают найденные близ него скелетные останки крупных морских лепидозавров. После изучения около 260 видов данного класса животных ученые пришли к согласию, что кладка могла принадлежать морской рептилии мозазавру, длина которой составляла не менее 7-и метров.

При этом до их пор считается, что мозазавры были живородящими и не откладывали яйца. Однако нынешняя находка и выводы ученых ставят под сомнение эту теорию.

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По материалам: u-f.ru

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