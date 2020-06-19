Группе ученых удалось раскрыть тайну «сдувшегося мяча» из Антарктиды

Вадим Карасев

Группе ученых из разных стран пришлось проделать колоссальную работу для выяснения природы таинственного ископаемого, обнаруженного 9 лет назад в Антарктиде. Находка в форме «сдувшегося мяча» оказалась яйцом, отложенным огромной морской рептилией около 68 млн. лет назад, сообщает журнал Nature.

Тщательное изучение ископаемого подтвердило предположение ученых о том, что перед ними яйцо из позднего мелового периода. Оно отличается от известных яиц нелетающей слоновой птицы по структуре скорлупы. Скорлупа найденного яйца, примерно, в 5 раз тоньше, мягкая, и имеет большое сходство со скорлупой яиц, которые откладывают сохранившиеся ящерицы и змеи (лепидозавры).

И хотя ископаемое идентифицировать не удалось, выводы исследователей подтверждают найденные близ него скелетные останки крупных морских лепидозавров. После изучения около 260 видов данного класса животных ученые пришли к согласию, что кладка могла принадлежать морской рептилии мозазавру, длина которой составляла не менее 7-и метров.

При этом до их пор считается, что мозазавры были живородящими и не откладывали яйца. Однако нынешняя находка и выводы ученых ставят под сомнение эту теорию.